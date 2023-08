POL-EU: Unbekannte entwenden Fahrzeugteile aus verunfalltem Pkw

53879 Euskirchen (ots) - Am Bahnhof in Euskirchen wurde das Pärchen am Samstagnachmittag (26.August) kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass sowohl gegen die 28 Jahre alte Frau, als auch gegen ihren 43jährigen Begleiter Haftbefehle bestanden. Sie wurden festgenommen und später in die Justizvollzugsanstalten verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 ...

mehr