Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Glatteis sorgt für viele Unfälle im östlichen MV - zwei Leichtverletzte und Blechschäden in Höhe von etwa 71.000 Euro

Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald (ots)

Gefährliches Glatteis hat zum Start in die Vorweihnachtswoche weite Teile Deutschlands heimgesucht. Auch im östlichen MV sorgte der aufziehende Regen für akute Glatteisgefahr. Insgesamt ist die Polizei am gestrigen Tag zu 33 Unfällen ausgerückt. 49 PKW und sechs LKW waren in witterungsbedingte Unfälle verwickelt. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 71.000 Euro.

Die meisten Unfälle gab es mit 15 im Inspektionsbereich Anklam, 10 im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg und 8 im Bereich der PI Stralsund. Es blieb glücklicherweise überwiegend bei Blechschäden, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell