Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradunfall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Freiburg-Betzenhausen

Am frühen Donnerstagabend wurde der Polizei folgender Sachverhalt über Notruf mitgeteilt. In der Paduaallee, Ausfahrt zur Sundgauallee in Fahrtrichtung Norden, läge ein weißes Motorrad im Straßengraben.

Das Motorrad konnte an der genannten Örtlichkeit beschädigt aufgefunden werden, weiterhin wurden auf der Straße frische Unfallspuren festgestellt. Ein Fahrzeuglenker war nicht vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurden durch die Verkehrspolizei Freiburg übernommen. Diese bittet Zeugen, welche den Unfall gesehen haben sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

