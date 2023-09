Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: iPad entwendet & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Weinstadt: iPad entwendet

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr wurde aus einem in der Stettener Straße geparkten VW Transporter ein iPad Pro im Wert von etwa 600 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Die Fahrerin eines Linienbusses befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Hauptstraße in Richtung Hegnacher Straße. Beim Abbiegen in die Johann-Schwarz-Straße stieß sie mit einem VW Golf zusammen, der dort am Fahrbahnrand parkte. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

