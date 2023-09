Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kinder bei Unfall leicht verletzt, Fahrzeug gefährlich unterwegs

Aalen (ots)

Gaildorf: Kinder bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer die L1066 von Mittelrot in Richtung Unterrot. An einer dortigen Baustellenampel erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 32-jährige mit Ihrem Ford verkehrsbedingt abbremste. Der 34-Jährige fuhr auf den Ford auf. Hierbei wurden die beiden Kinder im Alter von jeweils vier Jahren leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 19 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug gefährlich auf Fußweg unterwegs

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr soll ein weißer Kastenwagen einen Fußweg zwischen der Stauferstraße und dem Wilhelm-Lotzel-Weg befahren haben. Dabei war er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und hat hierbei eine 65-jährige Fußgängerin gefährdet. Diese musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der weiße Kastenwagen mit der Aufschrift DPD entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

