Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizei warnt vor Betrüger - Unfallflucht

Ostalbkreis: (ots)

Lauchheim: Unfallflucht

Zwischen Freitag- und Montagnachmittag wurde in der Scheffelstraße ein Pkw Skoda beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen das geparkte Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Westhausen unter Tel. 07363/919040 entgegen.

Ostalbkreis: Warnung vor Betrugsstraftaten

Bei den Polizeidienststellen im Ostalbkreis sind heute mehrere Anzeigen wegen Betrugsversuchen eingegangen. Mit sogenannten Schockanrufen versuchten die Betrüger, an das Vermögen ihrer potentiellen Opfer zu gelangen. Den meist oft lebensälteren Menschen wird in der Regel eine Notlage vorgetäuscht. So wird z.B. behauptet, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht habe, weshalb eine Inhaftierung drohe. Nur mit der Zahlung einer Kaution könne diese abwendet werden. Die Täuschungen der Betrüger kennen oft keine Grenzen und variieren nach Belieben. Was bleibt, sind die Forderungen hoher Geldbeträge. Am heutigen Mittwoch sind bislang noch keine Vorfälle bekannt geworden, bei denen Opfer auf die Betrugsmaschen hereingefallen sind.

Die Polizei rät:

- Klären Sie Ihre lebensälteren Verwandten, Freunde und Bekannten über die Betrugsmaschen auf. Insbesondere folgende Verhaltenshinweise sind dringend zu beachten:

- Geben Sie den Tätern keinen Hinweis durch Ihren auffälligen Telefonbucheintrag:

o Haben Sie eine alte kurze Telefonnummer? Lassen Sie sie in eine aktuell vergebene längere Rufnummer abändern.

o Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So stechen Sie den Tätern nicht mehr ins Auge. Wenden Sie sich hierzu an ihren Telekommunikationsanbieter.

- Geben Sie niemals Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person oder die angegebene Polizeidienststelle unter der Ihnen bekannten Nummer an. Verwenden Sie hierzu niemals die Rückruftaste, sondern geben Sie die Nummer in Ihrem Telefon ein oder benutzen die bei Ihnen gespeicherte Nummer.

- Wenn der Anrufer Geld oder andere Wertgegenstände von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen und anderen Ihnen nahestehenden Personen.

- Die Polizei fordert niemals von Ihnen Geld oder Wertgegenstände.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen unbekannte Personen.

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Beenden Sie davor die Verbindung durch Auflegen des Hörers.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zu Hause auf, sondern bei der Bank

- Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de

