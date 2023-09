Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kam es im Bereich Steinbeisstraße / Zeppelinstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zur näheren Verifizierung des Sachverhaltes werden Zeugen dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Schorndorf: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Eine 26-jährige BMW-Fahrerin befuhr in der Nacht auf Montag gegen 1:20 Uhr die L 1150 zwischen Miedelsbach und Steinbruck und musste aufgrund von zwei Rehen, die die Fahrbahn überquerten, stark bremsen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 55 Jahre alte Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die BMW-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Backnang: Geparkte Autos beschädigt

Eine 83 Jahre alte VW-Fahrerin übersah am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr beim Befahren der Ossietzkystraße einen geparkten Honda und fuhr auf diesen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen geparkten VW geschoben, der hierbei ebenfalls beschädigt wurde. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

