Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Aalen (ots)

Fellbach: Radfahrer leicht verletzt

Ein 50-jähriger Ford-Fahrer parkte am Dienstag gegen 7.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in eine Parklücke und übersah beim Aussteigen einen vorbeifahrenden Radfahrer. Es kam zum Kontakt, woraufhin der 26-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in der Folge in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Schorndorf: Lkw kam von Fahrbahn ab

Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 10 Uhr die Göppinger Straße in Oberberken, als er infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle verlor und mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug beschädigte dabei einen Stromkasten und Einfriedungen und prallte zuletzt gegen eine Betonmauer. Der Lkw-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden, wobei es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Die Fahrbahn war zeitweise bis gegen 14.50 Uhr gesperrt.

Weinstadt: Fußgänger nach Unfall leicht verletzt

Ein 83-jähriger Fußgänger übersah am Dienstag gegen 12 Uhr in einer Tiefgarage in der Strümpfelbacher Straße den Smart einer 62-Jährigen, die die Tiefgarage in Schrittgeschwindigkeit entlangfuhr. Hierbei zog sich der Senior schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall am Montagabend in der Fellbacher Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es gegen 18:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 13-Jährigen und drei Jugendlichen. Einer der Jugendlichen soll dem 13-Jährigen einen Faustschlag verpasst und ihm anschließend dessen schwarze Bauchtasche der Marke Prada und Mütze entwendet haben. Ein weiterer habe ihm noch die Schuhe (schwarze Nike AirMax 90) ausgezogen und ebenfalls mitgenommen. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er beschrieb die drei Jugendlichen wie folgt: Alle zwischen 15 und 17 Jahren alt, der Haupttäter soll eine graue Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und weiße Schuhe getragen haben. Zudem soll er schwarze, seitlich abrasierte Haare, die hinten zu einem Zopf zusammengebunden waren, haben und südländischer Herkunft sein. Der zweite Täter soll eine kurze schwarze Hose, ein rotes T-Shirt sowie schwarze Schuhe getragen haben und mittellange, schwarze Haare haben. Die dritte Person soll blaue Jeans und weiße Schuhe getragen und schwarze Haare mit einem Mittelscheitel haben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell