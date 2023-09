Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Traktorbrand, Container aufgebrochen

Aalen (ots)

Untermünkheim: Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag 14 Uhr und Montagmorgen 06:30 verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Baucontainer in der Margarete-Steiff-Straße. Hierzu öffnete er den Container gewaltsam und entwendete aus diesem mehrere Baumaschinen im Wert von einigen tausend Euro. Ebenfalls wurde aus einem dortigen Bagger Treibstoff entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Traktorbrand

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montagmittag gegen 12:30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Ein 31-jähriger Mann war mit seinem Traktor auf der L1033 von Lenkerstetten in Richtung Rot am See unterwegs. Während der Fahrt schlugen plötzlich Flammen aus dem Fahrzeug, weshalb der 31-Jährige seinen Traktor abstellte und diesen verließ. Das Fahrzeug brannte in der Folge vollständig aus und konnte anschließend durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen vor Ort war, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell