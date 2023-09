Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Wört: 4000 Euro Sachschaden

Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Stödtlerner Straße im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß eines Mercedes Benz und eines VW, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Die beiden 56 und 59 Jahre alten Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch-Gmünd: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

An der Einmündung Ottilienweg / Weiler Straße missachtete ein 72-jähriger Audi-Fahrer am Montagabend gegen 19.45 Uhr die Vorfahrt eines 23 Jahre alten Motorradfahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Gerade noch ausgewichen

Am Montagabend gegen 19.45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seiner Yamaha die Oberbettringer Straße, als unvermittelt eine Frau, welche am Fahrbahnrand gestanden hatte, ihr Fahrrad auf die Fahrbahn schob. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, tätigte der 27-Jährige erfolgreich eine Gefahrenbremsung. Die Frau fuhr dann mit ihrem Rad in Richtung Gmünd davon. Der 27-Jährige folgte ihr, wobei sie ihn offenbar anschrie und beleidigte. Die Frau ist ca. 55 bis 65 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hat kurze schwarze Haare. Sie war mit einem schwarzen E-Bike unterwegs und trug einen Schutzhelm. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter Tel.: 07171/3580 um Hinweise auf die Frau.

Lorch: Fahrzeug übersehen

Von einer Grundstückseinfahrt kommend, fuhr eine 64-Jährige am Montagmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Mini Cooper auf die Schillerstraße ein. Dabei übersah sie den Audi einer 51-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brennende Hauswand

Mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Montagabend zu einem Brand in die Rauhwiesenstraße aus. Dort wurde an einem Gebäude eine Teerpappe verschweißt, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Sachschaden entstand bei dem Vorfall keiner.

