POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisste Person mit Hubschrauber gesucht

Aalen (ots) - Aalen: Auto entwendet Am Samstagabend zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr wurde vom Areal eines Autohändlers in der Carl-Zeiss-Straße ein weißer VW Golf 6 GTD im Wert von etwa 12.000 Euro entwendet. Der Täter flüchtete mit dem Fahrzeug über eine angrenzende Wiese in unbekannte Richtung. Am Golf waren zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen ...

