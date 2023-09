Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl - Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Diesel abgezapft

Aalen (ots)

Aalen: Auto entwendet

Am Samstagabend zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr wurde vom Areal eines Autohändlers in der Carl-Zeiss-Straße ein weißer VW Golf 6 GTD im Wert von etwa 12.000 Euro entwendet. Der Täter flüchtete mit dem Fahrzeug über eine angrenzende Wiese in unbekannte Richtung. Am Golf waren zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Eine 25-jährige Motorradfahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr mit ihrer KTM die Dr.-Adolf-Schneider-Straße und wollte nach rechts in die Ignaz-Emer-Straße abbiegen. Zeitgleich wollte ein 16-jähriger Kraftradfahrer mit seiner Kawasaki rechts an der 25-Jährigen vorbeifahren, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Zweiradfahrern kam. Beide stürzten anschließend und verletzten sich leicht. An den beiden Zweirädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2500 Euro.

Rainau: Diesel abgezapft

In der Nacht auf Dienstag zwischen 22 Uhr und 5:30 Uhr wurden ca. 450 Liter Diesel aus einem Lkw, der in einer Parkbucht auf Höhe des Bucher Stausees abgestellt war, entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

