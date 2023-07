Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: NMS - Gesuchten Dieb verhaftet; 14-Jährigen in Obhut genommen

Neumünster (ots)

Freitagabend gegen 23.30 Uhr wurde die Bundespolizei über einen alleinreisenden Jugendlichen von Kiel informiert. Bei Ankunft des RE 7 standen Bundespolizisten schon auf dem Bahnsteig und übernahmen den Jungen.

Er wurde mit zur Dienststelle genommen und befragt. Der 14-Jährige gab an, dass er Urlaub in Ostholstein mache und sich mit seiner Schwester gestritten habe. Daraufhin war er weggelaufen und hatte den Zug Richtung Hamburg genommen.

Die Beamten konnten herausfinden, dass der Junge nicht als vermisst galt. Allerdings rief die Mutter gegen 00.30 Uhr bei der Bundespolizei in Kiel an und meldete ihren Jungen nun als vermisst.

Die Mutter holte ihren Sohn auf dem Bundespolizeirevier in Neumünster ab.

Am Samstagabend wurde ein Mann ohne Fahrkarte im Zug angetroffen und an die Bundespolizei übergeben. Bei der Identitätsfeststellung kam dann ein offener Haftbefehl heraus. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Diebstahl. Der 26-Jährige wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 50 Tage.

