Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss, Vermisste Person wohlbehalten zurück

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr wollte ein 46-jähriger Roller-Fahrer in die Kreuzung Gaildorfer Straße/Zur Flügelau einfahren. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigten 28-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 46-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Roller-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Stimpfach: Vermisste Person wiederaufgetaucht

Der vermisste Senior, welcher am gestrigen Tag in Stimpfach mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, konnte gestern Abend wohlauf wieder aufgefunden werden. Im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ergaben sich Erkenntnisse, dass der Mann Bezug nach Coburg hat. Dort wurde er gegen 22 Uhr angetroffen.

Ursprungsmeldung vom 05.09.2023

Stimpfach: Vermisste Person mit Hubschrauber gesucht

Ein Senior aus Stimpfach hat am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr sein Wohnhaus verlassen und ist seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Da sich der Mann möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei die Suche nach dem Vermissten aufgenommen, hierbei wurde am heutigen Vormittag auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos, die bisherigen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass der Mann mit einem Bus von Stimpfach nach Jagstzell gefahren und dort aus dem Bus ausgestiegen ist. Der Mann ist etwa 178 cm groß, etwa 90 kg schwer und nicht sonderlich gut zu Fuß. Er macht möglicherweise einen verwirrten Eindruck und trägt ein grünes T-Shirt, eine schwarze Jeans und Birkenstockschuhe. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell