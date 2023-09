Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen-Waldhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der A7 auf Höhe Waldhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr die Autobahn gegen 7:20 Uhr in Richtung Ulm und überholte zunächst auf dem linken Fahrstreifen einen Lkw. Anschließend wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und fuhr hierbei vermutlich nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der Lkw-Fahrer bemerkte die Kollision zunächst nicht und fuhr noch einige hundert Meter weiter, wobei der Mercedes, der sich unter dem Lkw verkeilt hatte, mitgezogen wurde. Der Unfallverursacher erlitt beim Verkehrsunfall tödliche Verletzungen, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt, sie wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Ulm gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Derzeit läuft die Unfallaufnahme, ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Neben der Polizei befinden sich mehrere Rettungsdienste sowie die Feuerwehr vor Ort. Wie lange die Autobahn noch gesperrt sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell