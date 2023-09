Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Mülleimer in Brand gesteckt - Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ackerwiesenstraße einen geparkten Renault Megane und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Geparktes Auto beschädigt

Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 12:50 Uhr wurde in der Schorndorfer Straße ein geparkter Renault von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfall im Kreisverkehr gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr im Kreisverkehr Weilerstraße / Schorndorfer Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen 22-jährigen Kraftrad-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Dieser musste, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern, stark bremsen und kam hierbei zu Fall. Zu einer Berührung zwischen dem Lkw und dem Zweirad kam es nicht, das Kraftrad wurde beim Sturz allerdings beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Fellbach: Mülleimer in Brand gesteckt

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr wurde in der Cannstatter Straße ein Mülleimer in Brand gesteckt. Die Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Spiegelberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 16:50 Uhr die Kreisstraße 1819 zwischen Vorderbüchelberg und Spiegelberg und kam hierbei in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Straße ab. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Backnang: Einbruch

In der Nacht auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Karl-Ferdinand-Braun-Straße ein. Was von den Tätern entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell