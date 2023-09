Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Rennradfahrerin

Freiburg (ots)

Emmendingen: Am Donnerstag, 07.09.2023, kollidierte ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 17:20 Uhr auf dem Radweg von Emmendingen in Richtung Wasser frontal mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Rennradfahrerin. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der E-Scooter-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve zu weit nach links und verursachte hierdurch den Unfall. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

RE/md

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell