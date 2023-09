Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht in der Riedstraße

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 06.09.2023 gegen 15:20 Uhr und Donnerstag, 07.09.2023 gegen 15:25 Uhr soll es in der Riedstraße in Lauchringen zu einer Unfallflucht gekommen sein. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte ihren Pkw in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an ihrem Auto fest. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken durch eine bislang unbekannte Person beschädigt, welche sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Fahrzeug der 53-Jährigen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Waldshut (07751 8316-531) bitten Personen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Verursacher geben können, sich zu melden.

