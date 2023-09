POL-FR: Todtmoos: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 06.09.2023 gegen 15:20 Uhr und Donnerstag, 07.09.2023 gegen 15:25 Uhr soll es in der Riedstraße in Lauchringen zu einer Unfallflucht gekommen sein. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte ihren Pkw in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an ihrem Auto fest. ...

