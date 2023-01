LPI-J: Dreiste(r) Dieb(e)

Weimar (ots) - Am Samstag zur Mittagszeit führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar durch. In der 30iger Zone wurden bei über 50 gemessenen Fahrzeugen sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Am zügigsten unterwegs war eine 42-jährige Opel-Fahrerin, bei welcher 44 km/h gemessen wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

