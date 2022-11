Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe stahlen Gartengeräte

Blankenheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (10. November), um 1.37 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Firma in der Straße Am Gericht. Dort entwendeten sie aus der Verkaufsfläche Benzinmotorsägen und einen Freischneider. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

