Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle

Hillesheim, Neroth, Dohm-Lammersdorf (ots)

Mit einer Reihe von Unfällen mussten sich die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein am 10.08.2023 beschäftigen.

Insgesamt mussten die Beamt*innen zu neun Unfällen ausrücken. Hier war vom Unfall mit verletzten Personen, über Unfallfluchten, Wildunfällen und sogenannten "Parkplatzremplern" alles dabei.

Die herausragendsten Unfälle sollen hier kurz dargestellt werden.

Am 10.08.2023 gegen 13:45 Uhr befuhr ein 86-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Kölner Straße in Hillesheim. Hier wollte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen passieren, erkannte sodann aber Gegenverkehr. Der Fahrzeugführer versuchte dann zu bremsen, fuhr jedoch auf das geparkte Fahrzeug auf, welches auf ein noch davor stehendes Fahrzeug aufgeschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers vom stehenden Fahrzeug abgewiesen und auf die Seite geworfen. Der Unfallverursacher konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers, welches auch abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden, ebenso an den beiden geparkten Fahrzeugen und dem Fahrzeug des Gegenverkehrs, welches durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt wurde. Aktuell wird von einem Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Gegen 13:57 Uhr sodann befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen die K33 zwischen Daun-Neunkirchen und Neroth. Hier kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und erst in Straßengraben zum Stillstand. Er wurde leicht verletzt, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Weiherstraße in Dohm-Lammersdorf. Hier kollidierte er bei der Vorbeifahrt an einem dort abgestellten Lastkraftwagen mit eben diesem und beschädigte seinen Außenspiegel. Teile hiervon blieben vor Ort zurück. Anhand der ersten Spurenauswertung dürfte eine Mercedes-Benz A-Klasse als Unfallfahrzeug in Frage kommen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

