POL-PDWIL: Körperverletzung an Schießbudenstand, betrunkene Person muss in Gewahrsam, die polizeilichen Einsätze am letzten Abend der Dauner Kirmes

Kelberg (ots) - Am 08.08.2023 gegen 17:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in den EDEKA-Markt in Kelberg. Hier entwendeten sie mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika und enfernten sich aus dem Laden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern, sowie alle weiteren verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

