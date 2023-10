Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Falschgeld unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Männer aus Kaiserslautern zogen am Donnerstagabend in der Innenstadt die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die beiden Männer waren mit einem nicht zugelassen E-Scooter fußläufig unterwegs und wurden durch eine Polizeistreife kontrolliert. Auf Nachfrage konnte keiner der beiden die Herkunft, beziehungsweise den Eigentümer des Scooters benennen. Weiterhin führte einer der Männer einen Betrag von 150 Euro Falschgeld, sogenanntes "Movie-Money", mit sich. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt derzeit in einem solchen Fall und es konnten entsprechende Zusammenhänge mit den beiden Tatverdächtigen hergestellt werden. Das Geld und der E-Scooter wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |cpe

