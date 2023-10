Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Love Scammer erfolgreich

Kreis Kaiserslautern (ots)

Opfer eines dreisten Liebesbetruges wurde ein 65-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der Mann führte über mehrere Wochen eine Unterhaltung mit einer Frau über Whats-App. Die Dame gab in ihren Textnachrichten immer wieder an, in den 65-Jährigen verliebt zu sein. Nachdem entsprechendes Vertrauen aufgebaut war, forderte die Frau immer wieder Geldzahlungen, die sie angeblich dringend benötigte. Der Mann überwies der Chat-Partnerin letztendlich einen Betrag von 2.000 Euro. Da die Frau weiterhin Geld forderte, entschloss sich der 65-Jährige nun zur Erstattung einer Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen. |cpe

