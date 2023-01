POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Diebstähle aus Pkw in der Gemeinde Jade +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Durch aufmerksame Zeugen wurde am frühen Samstag, 07. Januar 2023, gegen 00:30 Uhr, ein Einbruch in eine Tankstelle in der Straße "Auf der Nordheide" in Hude gemeldet. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte der Polizei waren nach dem Notruf schnell vor Ort und stellten im ...

