Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht: Abgestelltes Fahrzeug beschädigt

Goch (ots)

Am Montag (12. Juni 2023) kam es zwischen 18:50 Uhr und 19:35 Uhr an der Kreuzung Hunsberg / Martin-Fonck-Straße in Goch, zu einer Unfallflucht. Die Halterin eines grauen Hyundai I20 hatte ihren Wagen am Fahrbandrand abgestellt gehabt und musste nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im linken vorderen Bereich feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell