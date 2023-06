Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Friseursalon

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Juni 2023), 19:20 Uhr und Montag (12. Juni 2023), 08:20 Uhr, kam es an Johann-Giesberts-Platz in Straelen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Grundstück eines Friseursalons, bevor sie eine Türe aufhebelten und so ins Gebäudeinnere eindrangen. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten u.a. Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie eine Debitkarte.

Die Kripo Geldern sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen und bittet darum sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

