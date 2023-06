Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen: Täter entwenden Wertgegenstände

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Juni 2023), 22:00 Uhr und Montag (12. Juni 2023), 08:30 Uhr, kam es in Bedburg-Hau an der Querallee, zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe eines in einer Hauseinfahrt abgestellten grauen Hyundai I30 ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Aus dem Wagen entwendeten die Täter eine Bohrmaschine sowie ein Klimagerät für einen Wohnwagen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell