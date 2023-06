Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Geldautomatensprengung

PKW mit niederländischem Kennzeichen flüchtet vom Tatort

Kleve (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (13. Juni 2023) gegen 02:20 Uhr kam es auf der Flurstraße zu einer Geldautomatensprengung an einer SB-Bankfiliale, die an den Parkplatz eines Einkaufszentrums grenzt. Die Automatenstelle wurde durch die Wucht der Detonation komplett zerstört, auch an angrenzenden, gewerblich genutzten Gebäuden entstand Sachschaden. Zudem wurde die Alarmanlage eines benachbarten Discounters ausgelöst. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Laut Zeugenaussagen flüchtete kurz nach der Sprengung ein dunkler VW Golf mit niederländischem Kennzeichen vom Tatort in Richtung Hoffmannallee. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter vermutlich keine Beute machen.

Die Kripo Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen, noch in den Morgenstunden erfolgte die Spurensicherung am Tatort. Zeugen, die im Zusammengang mit der Sprengung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 02824 880. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell