Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Discounter

Täter steigen über das Dach ein

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. Juni 2023) über das Dach Zutritt zu einer Discounter-Filiale an der Annastraße verschafft. Sie beschädigten das Dach und gelangten über die Zwischendecke in die Büroräumlichkeiten einer Bäckerei, die sich ebenfalls in dem Gebäude befindet. Beute machten die Täter aber nach ersten Erkenntnissen keine. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell