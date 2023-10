Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitagabend eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Gegen 22:30 Uhr beobachtete sie in der Bahnhofstraße wie der Fahrer eines Opel Zafira beim Ausparken gegen einen geparkten PKW stieß. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und der Halter des Zafiras konnte zu Hause angetroffen werden. Spuren eines Zusammenstoßes konnten an der Anhängerkupplung festgestellt werden. Zu dem PKW des bzw. der Geschädigten ist lediglich das Kennzeichenfragment EU-FN, ohne Zahlenkombination bekannt. Der Halter oder regelmäßige Fahrzeugführer dieses Fahrzeugs konnte bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet diesen sich bei der Inspektion in der Logenstraße oder unter 0631 369-2250 zu melden. |PvD

