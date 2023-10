POL-PPWP: Diebe nutzen offene Fensterscheibe

Kaiserslautern (ots) - Der Polizei wurde am Sonntagmorgen ein Einbruch in ein Restaurant, in der Merkurstraße gemeldet. Laut den Angaben des Besitzers hatten sich Unbekannte um 4 Uhr Zugang zu der Gaststätte verschafft. Die Täter durchwühlten im Inneren mehrere Schubladen und Schränke. Im gesamten konnte hierbei ein fünfstelliger Geldbetrag erbeutet werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu den unbekannten ...

