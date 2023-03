Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Da war wohl ein Bier zu viel

Trunkenheit im Verkehr

Vettelschoß (ots)

Am Donnerstag, 09.03.2023 führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz am Rhein gegen 23:10 Uhr in der Straße "Im Vogelsang" in Vettelschoß eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw durch. Nachdem der 26jährige Fahrzeugführer auf das Anhaltesignal reagierte und am Fahrbahnrand angehalten hatte, stieg er mit folgenden Worten aus seinem Fahrzeug: "Jetzt hab ich Pech gehabt, ich bin betrunken." Diese Angaben hätte er gar nicht machen müssen, weil den Beamten schon der deutlich wahrnehmbare Atemalkoholgeruch aufgefallen war. Bei dem anschließend durchgeführte Atemalkoholtest, wurde ein Wert von 1,59 Promille festgestellt. In Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Auf der Polizeiwache wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Strafverfahren und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

