Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 07.10.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Versuchter Raub auf Tankstelle - Rödermark, Ober-Roden

Die Schlagfertigkeit einer 72-jährigen Angestellten verhinderte wohl Schlimmeres. Ein junger Mann betrat am Freitag gegen 21 Uhr eine Tankstelle in der Dieburger Straße. Dieser nahm sich eine Packung Kaugummi und ein Feuerzeug aus den Auslagen und ging damit zu der Verkäuferin an dem Tresen. Hier fragte er noch nach einer Packung Zigaretten. Als auch diese auf der Theke lag, zog er eine schwarze Pistole und sagte: "Gib her!". Geistesgegenwärtig antwortete die 72-Jährige "Nee!" und verwies auf einen weiteren Kunden hinter ihm. Der Täter, schnappte sich Kaugummis, Feuerzeug und Zigaretten und ging in Richtung Ausgang. Bevor er den Verkaufsraum verließ, schoss er mit seiner Waffe, bei der es sich offenbar um eine Schreckschusswaffe handelte, in Richtung Decke. Der Räuber hatte eine schlanke Statur und wird als 20 bis 25 Jahre alt sowie 180 bis 185cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpulli und trug als Maskierung ein schwarzes Tuch vor dem Mund.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden. Insbesondere der Kunde, der sich zum Tatzeitraum in der Tankstelle aufgehalten hatte, möchte sich bitte umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Ruhiger Beginn des 75. Schelmenmarkts in Gelnhausen

Gut besucht - die Polizei spricht von einer mittleren vierstelligen Besucherzahl - war der erste Veranstaltungstag in Gelnhausen, der von den Einsatzkräften als insgesamt friedlich beschrieben wird. Die Veranstaltung endet am kommenden Montag, um 21 Uhr.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 07.10.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

