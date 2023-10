Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hinweise erbeten: Täter raubt den Geldbeutel; Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung: drei Jugendliche festgenommen; Parfüm von Lastkraftwagen gestohlen und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Kiosk-Einbruch - Obertshausen/Hausen

(fg) Auf Geld und Zigaretten hatten es Kiosk-Einbrecher, die zwischen Mittwochmorgen, 2.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 3 Uhr, in die Räumlichkeiten in der Richard-Wagner-Straße eingedrungen waren, abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Eindringlinge eine Zugangstür auf; im Innenraum entnahmen sie Münzgeld aus einer dortigen Kasse und öffneten einen Zigarettenautomaten. Aus diesem entnahmen sie mehrere Zigarettenpackungen. Mit ihrer Beute floh das dunkel gekleidete Duo im Anschluss. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbruch in Waschanlage: Zeugen gesucht - Rodgau/Jügesheim

(cb) Zwei bis dato unbekannte Täter sind zwischen Mittwochmorgen, 9 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Autowaschanlage im Ferdinand-Porsche-Ring (20er Hausnummern) eingebrochen. Dort haben die Gauner zwei Automaten gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld geklaut. Der erste Täter war mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze und einer schwarzen Jogginghose mit drei weißen Streifen bekleidet; zudem trug er weiße Schuhe mit blauen Applikationen an den Fersen. Der zweite Unbekannte war mit einer schwarzen Jacke mit schwarzer Kapuze, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trug der zweite Täter eine Mund-Nasenbedeckung. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Vermisste ist wieder da - Dietzenbach

(cb) Die seit Ende Juni (wir berichteten) vermisste 15-Jährige aus Dietzenbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

4. Hinweise erbeten: Täter raubt den Geldbeutel - Dietzenbach

(cb) Ein 44-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, Opfer eines Raubes. Er hatte kurz zuvor den Täter und seine Begleiter in einem nahegelegenen Imbiss kennengelernt. Gemeinsam gingen sie vom Imbiss die Idsteiner Straße entlang. Auf einem unbeleuchteten Brachgrundstück in der Idsteiner Straße, wurde der Mann dann von einer Person aus der Gruppe gegen den Kopf geschlagen und der Geldbeutel wurde ihm entrissen. Den Angreifer schätzt er auf 1,80 Meter; er soll rasiert gewesen sein. Einer der Männer aus der Personengruppe trug einen himmelblauen Trainingsanzug. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung: drei Jugendliche festgenommen - Hanau/Lamboy

(fg) Am frühen Freitagmorgen sollen drei Jugendliche einen 42 Jahre alten Hanauer in der Paul-Ehrlich-Straße zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf geschlagen sowie getreten haben; die Polizei nahm im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 17 Jahren vorläufig fest. Nach eigenen Angaben war der 42-Jährige kurz nach 3 Uhr auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als er von dem Trio zunächst beleidigt worden sei. Er sei nicht auf die Beleidigungen eingegangen, weshalb die drei Jugendlichen ihn unvermittelt angegangen hätten. Durch den Angriff riss unter anderem die Hose des Mannes. Er fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Trio flüchtete in Richtung der Plantagenstraße, wo es durch hinzugezogene Polizeistreifen nach einer kurzen Flucht festgenommen werden konnte. Die Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht im Platanenring - Rodenbach

(fg) Nach einer Unfallflucht, bei der am Donnerstagvormittag ein Schaden von rund 2.000 Euro verursacht wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 9 und 12 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsausparken im Platanenring einen im Bereich der 50er-Hausnummern geparkten VW. Dieser wies Beschädigungen im Bereich des linken vorderen Kotflügels auf. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein blaues Auto als unfallverursachendes Fahrzeug in Betracht kommen. Zeugen melden sich bitte bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens in Erlensee unter der Rufnummer 06181 901019-0.

3. Vier Fahrzeuge wurden wegen Manipulation an den Abgasanlagen sichergestellt -Bundesautobahn 3/ Bundesautobahn 45/ Bundesautobahn 66

(cb) Am Mittwoch führten Beamte des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) Kontrollen auf den Autobahnen (A3, A45 und A66) im Dienstgebiet durch. Hierbei fiel ihnen unter anderem ein Dodge Charger auf, welcher scheinbar zu laut war. Eine anschließende Kontrolle des Fahrzeuges ergab, dass die Betriebserlaubnis aufgrund der mutmaßlichen Manipulation am Endschalldämpfer erloschen war. Dies führte zur Sicherstellung des hochmotorisierten Autos. So erging es noch drei weiteren Fahrzeughaltern, bei deren Fahrzeugen ebenfalls die Betriebserlaubnis nach mutmaßlicher Manipulation an der jeweiligen Abgasanlage erloschen war. Die vier sichergestellten Autos werden nun einem Sachverständigen zwecks Erstellung eines Beweissicherungsgutachtens vorgestellt. Auf die Fahrzeughalter kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und gegebenenfalls eine Verkehrsstrafanzeige zu.

4. Parfüm von Lastkraftwagen gestohlen - Bundeautobahn 45/ Rastplatz Langen-Bergheim

(cb) Dreiste Diebe öffneten in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, das Vorhängeschloss einer Portaltür eines Sattelzuges und entwendeten anschließend mehrere Paletten mit Parfüm. Das Diebesgut luden sie dann offenbar in einen eigenen Lastkraftwagen und flüchteten. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Verdacht der Bedrohung: 40-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz in Arztpraxis - Bad Soden-Salmünster

(lei) Polizeibeamte haben am Freitagvormittag einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser einen Verkehrsteilnehmer mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Ausgangspunkt des Polizeieinsatzes, bei dem letztlich mehrere Streifen eingebunden waren und bei dem niemand verletzt wurde, war der Notruf aus einer Arztpraxis in der Sebastian-Herbst-Straße. Dort hatte man kurz vor 10 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ein Mann mit einer Pistole in der Praxis erschienen sei und dort ganz offensichtlich für helle Aufregung sorgte. Umgehend nach dort eilende Streifen konnten den 40-Jährigen wenig später in der Praxis widerstandslos festnehmen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Mann aus Bad Soden-Salmünster kurz zuvor mit einem 50-jährigen Rollerfahrer im Turnerweg in Streit geraten sein und diesen dabei mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend begab sich der 40-Jährige in die unweit gelegene Praxis, gefolgt von dem 50-Jährigen, welcher dann das Praxispersonal über die Waffe informierte. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung bei dem Salmünsterer und dessen mitgeführter Tasche fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und auch eine Soft-Air-Waffe vor, welche sichergestellt wurden. Auf den 40-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes nach dem Waffengesetz zu. Er soll nun einer psychiatrischen Fachklinik überstellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Orb zu melden (06052 9148-0).

Offenbach, 06.10.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach