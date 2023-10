Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dreiste Fahrrad Diebe tauschen alt gegen neu in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einer offenstehenden Garage in der Ernst-Barlach-Straße kam es am Freitagnachmittag (29.09.2023). Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren zwei jugendliche Radler an der Garage vorbei und entdeckten wohl Fahrräder, die ihnen besser gefielen, als die eigenen. Die beiden stiegen sodann von ihren Drahteseln, betraten die Garage, schnappten sich zwei nicht abgeschlossene Fahrräder - ein Rad der Marke Cube, eines der Marke Diamant - und fuhren damit davon. Ihre alten Fahrräder ließen sie am Ort zurück. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell