POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen in der Gemarkung Waldsee

Speyer (ots) - Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt, als er in Höhe eines dortigen Fastfood-Restaurants von einem rohen Ei an der Wade getroffen wurde. Ein weiterer Eierwurf verfehlte nur knapp seinen Kopf, wodurch der Radfahrer infolge des Schrecks von seinem Fahrrad stürzte. Er konnte noch ca. 5-8 Personen auf dem Dach eines ...

