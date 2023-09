Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Frankenthal(Pfalz) (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 10:15Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarkts in der Wormser Straße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 82-jährigen Frankenthalers. Der 82-Jährige wurde in seinem Auto sitzend angesprochen. Unter dem Vorwand eines Geldwechsels von Münzgeld gelang es dem noch unbekannten männlichen Täter die Geldbörse des Mannes aus dem Auto zu entwenden.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell