Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus der Südpfalz den Löffelgassenparkplatz und wollte diesen in Richtung Bahnhofstraße verlassen, als es an der Ausfahrt zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem 33-jährigen Radfahrer kam. Der Radfahrer stürzte infolgedessen zu Boden und zog sich hierbei eine Platzwunde am rechten Schienbein zu. Eine medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Während der PKW-Fahrer angab, dass er bei der Kollision gestanden habe, gab der Radfahrer an, dass er von dem Auto seitlich angefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell