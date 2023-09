Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Büro

Bestwig (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Büro an der Aurorastraße. Nach jetzigen Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten diverse Gegenstände. Außerdem beschädigten sie das Inventar des Büros. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell