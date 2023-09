Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl von E-Zigaretten

Olsberg (ots)

Am frühen Montagmorgen hat ein unbekannter Mann E-Zigaretten in Olsberg gestohlen. Gegen 05:35 Uhr betrat er eine Tankstelle an der Hauptstraße. Der Unbekannte ging zur Zigarettenauslage und bediente sich, bevor er die Tankstelle wieder verlassen hat. Der Täter wurde beschrieben als: männlich, circa 1,75m bis 1,85m groß, circa 16 bis 23 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen Pullover und dunklen Schuhen. Möglicherweise hat er eine Maske getragen. Nach jetzigem Erkenntnisstand trug der Unbekannte bei dem Diebstahl ein Messer in der Hand, setzte dieses jedoch nicht ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell