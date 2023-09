Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddiebstähle in Winterberg

Winterberg (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Fahrraddiebstählen im Bereich "Am Waltenberg". Am Freitagvormittag entwendete ein unbekannter Täter ein E-Bike von einem Fahrradgeschäft. Gegen 11:15 Uhr trug er das schwarz-rote Mountainbike des Herstellers "Moustache", Modell Trial 2 weg. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll es sich um einen Mann im Alter von ungefähr 20 Jahren handeln, er soll 1,80m bis 1,85m groß und schlank sein. Er soll eine dunkle Hose, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Kappe getragen haben. Am Samstagmorgen stahlen unbekannte Täter zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr ein abgeschlossenes Fahrrad von einem Fahrradträger. Der PKW mit dem Fahrradträger war auf einem Parkplatz geparkt. Die Täter entwendeten ein violettes Mountainbike des Herstellers "Orbea", Modell Orbea Oiz. Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr ein schwarzes E-Mountainbike des Herstellers "Canyon", Modell Spectral AL 5.0 gestohlen. Auch dieses Fahrrad war auf einem PKW-Fahrradträger im Bereich "Am Waltenberg" abgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in den jeweiligen Fällen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 entgegen.

