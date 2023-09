Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Imbisswagen

Marsberg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in einen Imbisswagen an der Straße "An der Ziegelei" einzubrechen. Gegen 03:30 Uhr machten sie sich gewaltsam an einer Zugangstür zu schaffen. An dem Imbisswagen entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992 - 902003711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell