POL-NOM: Betrug am Telefon - Anruf von angeblichem Inkassounternehmen

Einbeck (ots) - Einbeck / Salzderhelden (rod) Am Mittwoch, den 21.12.2022, zerstörte ein bislang unbekannter Täter gegen 02.00 Uhr mit einem Stein die Seitenscheibe der Beifahrertür eines am Straßenrand in der Straße Am Heldenberg in Salzderhelden geparkten Daimler Chrysler und entwendete eine Tasche mit Weihnachtsgeschenken vom Beifahrersitz. Durch den Diebstahl entstand insgesamt ein Schaden von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Einbeck entgegen. ...

