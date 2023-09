Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch

Schmallenberg (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in eine Wohnung an der Straße "Alt Wormbach" einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag 08:00 Uhr versuchten sie gewaltsam eine Wohnungstür zu öffnen. Sie gelangten jedoch nicht hinein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell