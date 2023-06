POL-HOM: Diebstahl eines Motorrollers

Homburg (ots) - Am Sonntag, den 11.06.2023 kam es vermutlich in der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 04:15 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in das Verwaltungsgebäude der Zulassungsstelle Saarpfalz-Kreis, Am Forum, in 66424 Homburg. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Eingangstür zur Zulassungsstelle gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Dort wurden im Gebäudeinnern durch die Täter mehrere Büroräume ...

