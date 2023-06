Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl Rathaus Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 11.06.2023 kam es vermutlich in der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 04:15 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in das Verwaltungsgebäude der Zulassungsstelle Saarpfalz-Kreis, Am Forum, in 66424 Homburg. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Eingangstür zur Zulassungsstelle gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Dort wurden im Gebäudeinnern durch die Täter mehrere Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Ermittlungen dauern an, zum genauen Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen im o.g. Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell