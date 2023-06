POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in Homburg OT Beeden

Homburg (ots) - Am 08.06.2023 gegen 23:00 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Pkw-Brand in der Mainzer Straße nahe der Einmündung zur Kaiserslauterer Straße gemeldet. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte den Pkw in Vollbrand feststellen. Ein Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort. Es konnte rekonstruiert werden, dass der Pkw zuvor in der Kurve verunfallt ...

mehr