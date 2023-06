Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Nach Fahrzeugdiebstahl in Landstuhl, Pkw in Homburg verunfallt und ausgebrannt

Homburg (ots)

Am 08.06.2023 gegen 23:00 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Pkw-Brand in der Mainzer Straße nahe der Einmündung zur Kaiserslauterer Straße gemeldet.

Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte den Pkw in Vollbrand feststellen. Ein Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort. Es konnte rekonstruiert werden, dass der Pkw zuvor in der Kurve verunfallt und anschließend augenscheinlich nicht mehr fahrbereit war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw, ein weißer Fiat Panda, von einem gemeinnützigen Verein aus Landstuhl betrieben wird. Hier war wegen des Feiertags noch nicht aufgefallen, dass im Verlaufe des letzten Tages in die Geschäftsräume eingebrochen worden war und der Pkw entwendet wurde. Von Augenzeugen wurde beschrieben, dass der Fahrer sich nach dem Unfall noch einige Zeit an dem Pkw aufgehalten habe. Unter anderem hatte dieser noch ein Warndreieck aufgestellt und telefoniert, bevor er die Unfallstelle verließ.

Die Polizei Homburg sucht nun weitere Augenzeugen die Angaben zum Fahrer oder eine Personenbeschreibung, dem Unfallhergang oder dem Verhalten nach dem Unfall machen können. Hinweise unter Tel.: 06841-1060

